«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!

Рады сообщить, что сегодня в редакции «Советского спорта» было подписано соглашение о партнерстве между Издательским домом «Советский спорт» и Спортивно-развле кательным кварталом «Парк Легенд», целью которого является всестороннее соединение усилий по популяризации хоккея в Российской Федерации и продвижению профессиональног о и массового спорта.

«Советский спорт» стал официальным информационным партнером СРК «Парк Легенд».

Соглашение подписали главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко и президент СРК «Парк Легенд» – легендарный хоккеист Алексей Касатонов.

– Мы горды и рады за то, что будем идти бок о бок с лучшей спортивной газетой страны, которой в конце 1970-х я дал свое первое интервью, – рассказал на торжественной церемонии подписания договора президент СРК «Парк Легенд» Алексей Касатонов. – Всю свою жизнь я шел вместе с «Советским спортом». И вместе же делали одно дело – мы на льду, а вы – в информационном пространстве. Поэтому наш договор логичен. Вместе будем популяризировать отечественный спорт.

– Мы берем на себя смелое решение – а нашей газете этим летом исполнится 93 года, и мы себя вправе считать легендами спортивной журналистики – интегрироваться с «Парком Легенд». Закрепить наше неформальное партнерство, быть вместе, реализовывать совместные проекты, – заявил главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.