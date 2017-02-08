Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки26 : 34Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас16 : 22Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне0 : 0Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!
Источник: «Советский спорт»

Рады сообщить, что сегодня в  редакции «Советского спорта» было подписано соглашение о партнерстве между Издательским домом «Советский спорт» и Спортивно-развлекательным кварталом «Парк Легенд», целью которого является всестороннее соединение усилий по популяризации хоккея в Российской Федерации и продвижению профессионального и массового спорта. 

«Советский спорт» стал официальным информационным партнером СРК «Парк Легенд».

Источник: «Советский спорт»

Соглашение подписали главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко и президент СРК «Парк Легенд» – легендарный хоккеист Алексей Касатонов.

– Мы горды и рады за то, что будем идти бок о бок с лучшей спортивной газетой страны, которой в конце 1970-х я дал свое первое интервью, – рассказал на торжественной церемонии подписания договора президент СРК «Парк Легенд» Алексей Касатонов. – Всю свою жизнь я шел вместе с «Советским спортом». И вместе же делали одно дело – мы на льду, а вы – в информационном пространстве. Поэтому наш договор логичен. Вместе будем популяризировать отечественный спорт.

– Мы берем на себя смелое решение – а нашей газете этим летом исполнится 93 года, и мы себя вправе считать легендами спортивной журналистики – интегрироваться с «Парком Легенд». Закрепить наше неформальное партнерство, быть вместе, реализовывать совместные проекты, – заявил главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Юрий Семин: Шкулетич и Миранчук отправятся на третий сбор «Локомотива», Прудников - нет
Биатлон
Тренер сборной Германии: Логинов и Старых не раскаиваются за употребление допинга
Биатлон
Александр Кравцов: Не будем добровольно отказываться от ЧМ-2021 в Тюмени, СБР может обратиться в суд
Биатлон
IBU предлагает СБР добровольно отказаться от чемпионата мира в Тюмени
Футбол
ЦСКА увеличил зарплату Жамалетдинову в четыре раза
Футбол
Макеев заявлен за «Спартак-2»
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА сейчас выглядит не хуже основных конкурентов по чемпионату России
Биатлон
Логинов включен в состав команды на смешанную эстафету
Хоккей
«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Хеугесунном», ведя со счетом 2:0
все новости