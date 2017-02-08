«Краснодар» упустил победу над «Хеугесунном», ведя со счетом 2:0
«Краснодар» на сборе в испанской Марбелье провел товарищескую встречу с норвежским «Хеугесунном», которая завершилась со счетом 2:2.
Голы Владимира Быстрова (50-я минута) и Ильи Жигулева (54-я), казалось, обеспечили российскому клубу комфортное преимущество. Однако в конце встречи норвежская команда также забила два мяча.
Заключительный матч сбора «Краснодар» проведет в четверг - его соперником станет «Марбелья» - клуб выступающий в сегунде В, третьем по силе дивизионе Испании.
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