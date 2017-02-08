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Санников назначен капитаном сборной России на Шведские игры, Прохоркин и Антипин - ассистенты

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий сборной России Степан Санников назначен капитаном команды на матчи Еврохоккейтура.

Его ассистентами будут защитник Виктор Антипин и нападающий Николай Прохоркин.

Россия - Финляндия. Капризов и Ткачев тренировались в первом звене

Напомним, в сезоне-2016/17 Санников провел 56 игр за Сибирь» и набрал 26 (13+13) очков.

Матч Еврохоккейтура между Россией и Финляндией пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

11 и 12 февраля национальная команда проведет матчи против Швеции и Чехии.   

Матч

Россия - Финляндия

Место и дата

09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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