Санников назначен капитаном сборной России на Шведские игры, Прохоркин и Антипин - ассистенты
Нападающий сборной России Степан Санников назначен капитаном команды на матчи Еврохоккейтура.
Его ассистентами будут защитник Виктор Антипин и нападающий Николай Прохоркин.
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Напомним, в сезоне-2016/17 Санников провел 56 игр за Сибирь» и набрал 26 (13+13) очков.
Матч Еврохоккейтура между Россией и Финляндией пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
11 и 12 февраля национальная команда проведет матчи против Швеции и Чехии.
Матч
Место и дата
09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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