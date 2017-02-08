«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Зелински
Полузащитник «Наполи» Петр
Зелински привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, Зелински
входит в планы «Реала» на ближайшее будущее, когда вновь откроется трансферное
окно. Также поляком интересуются «Челси» и «Ливерпуль». В контракте у игрока
прописана сумма отступных в 70 миллионов евро.
В текущем сезоне 22-летний Петр
Зелински провел 29 матчей за «Наполи» и забил три мяча при шести голевых
передачах.
Макеев сменит «Спартак» на «Локо»? Свежие трансферные
новости и слухи
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически