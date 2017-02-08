«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Зелински

Полузащитник «Наполи» Петр Зелински привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, Зелински входит в планы «Реала» на ближайшее будущее, когда вновь откроется трансферное окно. Также поляком интересуются «Челси» и «Ливерпуль». В контракте у игрока прописана сумма отступных в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний Петр Зелински провел 29 матчей за «Наполи» и забил три мяча при шести голевых передачах.

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