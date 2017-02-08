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Марк Авербух: Техническая подготовка организации Virtus.pro крайне низкая

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Руководитель Epic Esports Events Марк Авербурх прокомментировал технические поражения команды Virtus.pro на квалификации к DAC 2017.

«Роман признал, что все это его вина. Молодец. Даже несмотря на то, что за несколько дней он не смог решить ситуацию с интернетом, и по сути оставил все, как есть (надо было увозить игроков в Москву на матчи, и возвращать обратно после оных), он не стал прятаться. А потом он сообщает, что принял решение уволить менеджера. Я думаю, что определенная часть сообщества только сегодня узнала, что Квасневский был менеджером состава. Соответственно, возникает очень хороший вопрос — зачем эта информация была обнародована? Потому что тут есть явный диссонанс, если ты признаешь, что во всем виноват ты, а затем увольняешь человека, который, вроде бы, ни в чем не виноват, то это немного рвет шаблон. 

Давайте на секунду допустим, что увольнение Квасневского было уже решенным вопросом, и сегодня просто настал тот самый день Х. Ну тогда, наверное, следовало предусмотреть, что вся аудитория свяжет его увольнение с недавними проблемами, что в купе с заявлениями о том, что во всем виноват Роман, выглядит несколько комично. Перефразируя — повинившись в своих грехах, Роман уволил за них другого человека. Даже если так и было, то можно было либо не сообщать об этом, либо перенести увольнение на некоторый срок, чтобы не подливать масло в этот, и без того полыхающий, костер. 

В общем, что я хочу сказать. За короткий срок мы выяснили несколько вещей:

1. Игроки по-прежнему могут управлять менеджерами (даже генеральными).

2. Техническая подготовка организации крайне низкая.

3. Роман пока не понимает как работать с нашим сообществом. 

Без ответа остался только один вопрос — действительно ли Virtus.pro G2A лучшая команда в СНГ? Хотя только ради него многие и топят за тег».

Напомним, что Virtus.pro получила два технических поражения на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017 из-за проблем с интернетом.

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