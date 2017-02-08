Степан Санников: После ЧМ-2016 появилось больше уверенности в себе

Нападающий сборной России Степан Санников поделился ожиданиями от матча против Финляндии.

- Очень ответственно быть капитаном, спасибо большое партнерам и тренерам, что доверили мне это звание. Как это было? Всех собрали и объявили, что это буду я, очень удивился.

- Кто для вас идеал капитана?

- Александр Бойков. Почему? Все хорошо было в раздевалке, он классно говорил.

- Кто такой лидер?

- Тот игрок, который ведет за собой в хоккейном плане, отдается на все 100 процентов. Харизма на втором плане.

- Помогает, что из «Сибири» не вы один?

- Конечно, это помогает в общении, но мы со всеми отлично ладим.

- У «Сибири» скоро важные матчи. Игра за сборную вас вдохновит?

- Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Загадывать не буду.

- Что изменилось в вас после ЧМ?

- Появилось больше уверенности в себе.

- Хотелось бы сыграть за сборную в Новосибирске?

- Да, было бы очень приятно. У нас в Новосибирске отличные болельщики, - приводит слова Санникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Санников был назначен капитаном команды на матчи Еврохоккейтура, его ассистентами будут защитник Виктор Антипин и нападающий Николай Прохоркин. В сезоне-2016/17 Санников провел 56 игр за Сибирь» и набрал 26 (13+13) очков.

Матч Еврохоккейтура между Россией и Финляндией пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

11 и 12 февраля национальная команда проведет матчи против Швеции и Чехии.