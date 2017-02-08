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Набиль Фекир: Из топ-чемпионатов предпочитаю испанский, но о переходе подумаю после окончания сезона

Источник:  Football EspanaКомментарии

Форвард «Лиона» Набиль Фекир отметил, что он не против в будущем поиграть в Испании.

«Сейчас я совершенно не думаю об этом (о переходе). До окончания сезона еще три месяца, это довольно много. Мне нравится Испания, в этой лиге играют в хороший футбол. Этот тот чемпионат, который я предпочитаю. После нее, мне нравятся Англия и Германия. Италия мне нравится чуть меньше», - цитирует Фекира Football Espana.

В текущем сезоне 23-летний Набиль Фекир провел 27 матчей за «Лион» и забил пять мячей при шести голевых передачах.

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