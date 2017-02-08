Набиль Фекир: Из топ-чемпионатов предпочитаю испанский, но о переходе подумаю после окончания сезона
Форвард «Лиона» Набиль Фекир
отметил, что он не против в будущем поиграть в Испании.
«Сейчас я совершенно не думаю
об этом (о переходе). До окончания сезона еще три месяца, это довольно много.
Мне нравится Испания, в этой лиге играют в хороший футбол. Этот тот чемпионат,
который я предпочитаю. После нее, мне нравятся Англия и Германия. Италия мне
нравится чуть меньше», - цитирует Фекира Football Espana.
В текущем сезоне 23-летний
Набиль Фекир провел 27 матчей за «Лион» и забил пять мячей при шести голевых
передачах.
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