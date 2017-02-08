Логинов включен в состав команды на смешанную эстафету

Биатлонист Александр Логинов вернулся в состав сборной России: он выступит уже в рамках смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону .

Союз биатлонистов России объявил состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету, которая откроет чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. В команду вошли: Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Напомним, что чемпионат мира в Хохфильцене станет для Александра Логинова первым после возвращения в биатлон. Ранее Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга: его допинг-проба, взятая в ноябре 2013 года, содержала следы приема запрещенного препарата – рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).

Старт смешанной эстафеты на чемпионате мира запланирован на 16:45 по московскому времени 9 февраля.