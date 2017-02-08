Александр Бубнов: ЦСКА сейчас выглядит не хуже основных конкурентов по чемпионату России

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о нынешнем состоянии ЦСКА.

Напомним, на сборе в Испании армейцы обыграли «Волен» (3:0), «Пяст» (2:0), «Хорсенс» (4:0), ЛАСК (1:0) и сыграли вничью с «Викторией» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0).

- В целом особого беспокойства нынешняя форма ЦСКА не вселяет, хотя видно, что работы еще предстоит немало - над атакой, прежде всего, - считает Бубнов. - До матча с «Зенитом» еще целый месяц, а этого времени должно хватить, чтобы травмированные вернулись в строй, а команда обкатала новые связи. Вот если бы армейцам пришлось играть в еврокубках, тогда их состояние вызывало бы беспокойство. А так на текущем этапе команда выглядит не хуже, чем все ее основные конкуренты в чемпионате России. Необходимо плотно поработать над взаимодействием в атаке и поиском оптимального состава, но, думаю, в ближайшие недели с этими вопросами все станет гораздо яснее.