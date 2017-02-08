Мутко обсудил подготовку к Кубку конфедераций
Готовность инфраструктуры к Кубку
конфедераций, который пройдет предстоящим летом в России, обсуждалась сегодня на заседании Координационного совета по
подготовке к турниру. Оно прошло под председательство
Как говорится в пресс-релизе, поступившем из Дома правительства РФ, участники заседания оценили степень готовности стадионов, аэропортов, гостиниц, медицинских центров и других объектов, необходимых для проведения Кубка конфедераций. Отмечалось, что одной из основных задач подготовки к турниру стало повышение уровня транспортной доступности. Это расширение пассажирских зон в аэропортах, обновление парка городского транспорта, проработка специальных маршрутов для бесплатного проезда футбольных болельщиков и волонтеров.
Речь также шла о благоустройстве городской среды,
организации точек питания, обеспечении безопасности мест массового скопления
людей, энергоснабжении объектов спортивной и гостиничной инфраструктуры, наборе
и обучении волонтеров. Для работы на Кубке конфедераций в четырех городах
требуется около 5,5 тысяч волонтеров Оргкомитета-2018
В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Мексики, Австралии, Чили, Новой Зеландии и Камеруна.