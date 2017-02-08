Мутко обсудил подготовку к Кубку конфедераций

Готовность инфраструктуры к Кубку конфедераций, который пройдет предстоящим летом в России, обсуждалась сегодня на заседании Координационного совета по подготовке к турниру. Оно прошло под председательство м вице-премьера Виталия Мутко.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем из Дома правительства РФ, участники заседания оценили степень готовности стадионов, аэропортов, гостиниц, медицинских центров и других объектов, необходимых для проведения Кубка конфедераций. Отмечалось, что одной из основных задач подготовки к турниру стало повышение уровня транспортной доступности. Это расширение пассажирских зон в аэропортах, обновление парка городского транспорта, проработка специальных маршрутов для бесплатного проезда футбольных болельщиков и волонтеров.

Речь также шла о благоустройстве городской среды, организации точек питания, обеспечении безопасности мест массового скопления людей, энергоснабжении объектов спортивной и гостиничной инфраструктуры, наборе и обучении волонтеров. Для работы на Кубке конфедераций в четырех городах требуется около 5,5 тысяч волонтеров Оргкомитета-2018 . Количество желающих принять участие в волонтерской программе уже на данном этапе набора в разы больше.Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Всего команды сыграют 16 матчей в четырех городах: Петербурге, Сочи, Москве и Казани.

В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Мексики, Австралии, Чили, Новой Зеландии и Камеруна.