Кирилл Капризов: «Салават» не просил беречь себя - играть надо так, как играешь

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился ожиданиями от матча против Финляндии.

- Чуть волнуюсь. Первая сборная есть первая сборная. Сами понимаете, здесь другой уровень. Хотя многие хоккеисты здесь тоже играли в молодежке.

- Пообщались с Олегом Знарком?

- Во время тренировки только.

- Много времени понадобится, чтобы найти взаимопонимание с партнерами? Тем же Ткачевым.

- Нашли уже. Вместе ходим (смеется).

- Все спорят, поедут ли игроки из НХЛ на Олимпиаду, у вас реальный шанс попасть в Южную Корею.

- Надо пользоваться такими шансами. Сначала надо здесь попасть в сборную, а потом думать о другом.

- Чем опасна сборная Финляндии?

- Хорошая команда, всегда играют организованно и хорошо катаются. Нельзя расслабляться и надо играть в свой хоккей.

- Как переключаетесь с клуба на сборную?

- Нормально. Даже маленько отключаешься от клуба, а потом обратно.

- Настроение в сборной поднимается?

- После поражений, которые у клуба идут, настроение не очень хорошее. Тяжелый период. Остались две игры, надо их выигрывать, других шансов не будет.

- Клуб вас не просил поберечь себя?

- Такого нет. Играть надо так, как играешь, и показывать себя. Если будешь бояться - еще больше прилетит. Надо не думать об этом и играть в хоккей, - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Россия - Финляндия. Капризов и Ткачев тренировались в первом звене

Напомним, матч Еврохоккейтура между Россией и Финляндией пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

11 и 12 февраля национальная команда проведет матчи против Швеции и Чехии.