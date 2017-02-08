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Владимир Ткачев: Для нас принципиально победить финнов, как и в любом другом матче

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий сборной России Владимир Ткачев поделился ожиданиями от матча против Финляндии.

- У нас одна цель, от сборной России всегда ждут побед. Вне зависимости от того, с кем мы играем и когда.

- Что скажете про финнов?
- У них всегда организованная команда, которая хорошо играет в пас. Надо реализовать свои моменты. Для нас принципиально победить, как и в любом другом матче, - приводит слова Ткачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Россия - Финляндия. Капризов и Ткачев тренировались в первом звене

Напомним, матч Еврохоккейтура между Россией и Финляндией пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

11 и 12 февраля национальная команда проведет матчи против Швеции и Чехии. 

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