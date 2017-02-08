Защитник Евгений Макеев заявлен за «Спартак-2» на первенство ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, ранее стало известно, что Макеев был исключен из заявки «Спартака» на РФПЛ. По информации портала News24hitc.ru, главный тренер Массимо Каррера заявил руководству клуба, что не видит игрока в своей команде.

Также сообщалось, что у Макеева в настоящий момент есть два конкретных предложения – от «Локомотива» и «Рубина». Казанский клуб испытывает большие проблемы с лимитом на легионеров и пытается привлечь футболистов с российским гражданством, а железнодорожники ищут способ укрепить линию обороны.

Представитель «Спартака» ранее заявил, что футболист скорее всего останется в клубной системе и будет выступать за «Спартак-2» в ФНЛ.