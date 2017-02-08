ЦСКА увеличил зарплату Жамалетдинову в четыре раза
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заключил новый контракт с клубом, сообщает Life.
По данным издания, по этому соглашению, рассчитанному до 2020 года, зарплата 19-летнего форварда увеличится в четыре раза. Прежний контракт истекал летом 2017 года.
В этом сезоне Жамалетдинов в официальных матчах забил 22 мяча: 17 - в молодежном первенстве РФПЛ и пять - в юношеской Лиге чемпионов.
Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перевел Жамалетдинова в основной состав на период зимних сборов - и в товарищеских матчах игрок отличился еще дважды.
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