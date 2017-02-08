Александр Кравцов: Не будем добровольно отказываться от ЧМ-2021 в Тюмени, СБР может обратиться в суд

Президент СБР Александр Кравцов прокомментировал информацию о лишении России права проведения чемпионата мира 2021 года. Ранее планировалось, что чемпионат мира по биатлону пройдет в Тюмени.

По итогам конгресса IBU в Австрии исполком организации решил обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически.



«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе.

Мы будем рассматриваем возможность обращения в суд. И речь идет не только о Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В возникшем деле присутствует и имущественная составляющая, которая называется извлечение утраченной выгоды», - цитирует Кравцова ТАСС.

Тюмень получила право принять мировое первенство на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. В конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.