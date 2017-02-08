Александр Кравцов: Не будем добровольно отказываться от ЧМ-2021 в Тюмени, СБР может обратиться в суд
Президент СБР Александр Кравцов
прокомментировал информацию о лишении России права проведения чемпионата мира
2021 года. Ранее планировалось, что чемпионат мира по биатлону пройдет в
Тюмени.
По итогам конгресса IBU в
Австрии исполком организации решил обратится к СБР с предложением добровольно
отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень лишится
этого права автоматически.
«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе.
Мы будем рассматриваем возможность обращения в суд. И речь идет не
только о Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В возникшем деле присутствует и
имущественная составляющая, которая называется извлечение утраченной выгоды», -
цитирует Кравцова ТАСС.
Тюмень получила право принять мировое
первенство на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. В конце
декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения
восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.