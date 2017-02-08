«Урал» сыграл вничью с командой «Чукарички»
«Урал» на сборе в Лимассоле (Кипр) провел товарищескую встречу с сербским клубом «Чукарички». Она завершилась со счетом 1:1.
На 30-й минуте соперник российской команды открыл счет, однако в начале второго тайма «Урал» отыгрался благодаря точному удару Владимира Ильина.
Стартовый состав команды из Екатеринбурга был следующим: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Емельянов, Ломакин, Ильин, Димитров, Лунгу, Павлюченко.
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