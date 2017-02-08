IBU предлагает СБР добровольно отказаться от чемпионата мира в Тюмени

Международный союз биатлонистов (IВU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Об этом сообщил первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.



«На основании решения исполкома, IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира.

До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года», - цитирует Майгурова ТАСС.

Тюмень получила право принять мировое первенство на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. В конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.