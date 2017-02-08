Тренер сборной Германии: Логинов и Старых не раскаиваются за употребление допинга

Александр Кравцов: Не будем добровольно отказываться от ЧМ-2021 в Тюмени, СБР может обратиться в суд

Президент СБР Александр Кравцов прокомментировал информацию о лишении России права проведения чемпионата мира 2021 года. Ранее планировалось, что чемпионат мира по биатлону пройдет в Тюмени.