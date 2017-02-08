Тренер сборной Германии: Логинов и Старых не раскаиваются за употребление допинга

Старший тренер женской сборной Германии Геральд Хениг
негативно высказался о возвращении россиян Александра Логинова и Ирины Старых в
большой биатлон. Он считает, что российские биатлонисты не раскаиваются в
содеянном. «У них (Логинова и Старых) нет чувства вины. По крайней мере,
сейчас, после дисквалификации. Мы знаем это по опыту других видов спорта. Я
думаю так, потому что после отбывания дисквалификации они довольно спокойно
возвращаются к выступлениям», - цитирует Хенига rp-online.de. Напомним, что Логинов и Старых вернулись к выступлениям после
дисквалификации в текущем сезоне. Они были включены в состав сборной России на
чемпионат мира.
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