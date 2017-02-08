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Юрий Семин: Шкулетич и Миранчук отправятся на третий сбор «Локомотива», Прудников - нет

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на третий тренировочный сбор. Он также отметил, что на сбор с командой не поедет нападающий Александр Прудников.

«Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе (Алексей) Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами. Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой.

Прудников не поедет на третий сбор, Амир Натхо должен поехать. Из молодых игроков поедут только Михаил Лысов и Артем Галаджан. Мы смотрели много ребят, они оставили приятное впечатление, но им нужна игровая практика, поэтому их передали в молодежный состав», - цитирует Семина ТАСС.

Третий сбор «Локомотива» будет проходить с 11 по 23 февраля.




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