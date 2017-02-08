Юрий Семин: Шкулетич и Миранчук отправятся на третий сбор «Локомотива», Прудников - нет
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды
на третий тренировочный сбор. Он также отметил, что на сбор с командой не поедет
нападающий Александр Прудников.
«Надеемся, что на
сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе (Алексей)
Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца.
Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать
своими резервами. Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он
поедет на сбор с основой.
Прудников не поедет на
третий сбор, Амир Натхо должен поехать. Из молодых игроков поедут только Михаил
Лысов и Артем Галаджан. Мы смотрели много ребят, они оставили приятное
впечатление, но им нужна игровая практика, поэтому их передали в молодежный
состав», - цитирует Семина ТАСС.
Третий сбор «Локомотива» будет проходить с 11 по 23 февраля.