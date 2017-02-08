Букмекеры не верят в «Герту» в матче с «Боруссией»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/8 Кубка Германии, в которой дортмундская «Боруссия» примет «Герту».
Победа команды Томаса Тухеля в основное время оценивается коэффициентом 1,36, тогда как виктория ее соперника идет за щедрые 8,12.
За ничью букмекеры предлагают 5,00.
Игра начнется сегодня в 22:45 мск.
Матч
Место и дата
08 февраля 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
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