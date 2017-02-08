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Букмекеры не верят в «Герту» в матче с «Боруссией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/8 Кубка Германии, в которой дортмундская «Боруссия» примет «Герту».

Победа команды Томаса Тухеля в основное время оценивается коэффициентом 1,36, тогда как виктория ее соперника идет за щедрые 8,12.

За ничью букмекеры предлагают 5,00.

Игра начнется сегодня в 22:45 мск.

Матч

Боруссия - Герта

Место и дата

08 февраля 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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