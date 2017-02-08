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«Автодор» обыграл «Ольденбург» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов ФИБА между «Автодром» и немецким «Ольденбургом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 87:84.

В составе победителей самым результативным стал Евгений Колесников. В активе у него 20 очков. У «Ольденбурга» 22 очка набрал Рики Полдинг. Ответный матч состоится 21 февраля.

Лига чемпионов

1/16 финала

Первый матч

Матч

Автодор - Ольденбург - 87:84

Место и дата

08 февраля 18:30, Кристалл, Онлайн-трансляция

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