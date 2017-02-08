«Автодор» обыграл «Ольденбург» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Обозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о победе ЦСКА над «Автодором» (95:80) в матче Единой лиги ВТБ.

Владимир Гомельский: В ЦСКА нарушены определенные игровые связи Обозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о победе ЦСКА над «Автодором» (95:80) в матче Единой лиги ВТБ.

Димитрис Итудис: «Автодор» сыграл агрессивно, сражался с нами Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Автодором» (95:80) в Единой лиге ВТБ.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:80 в пользу ЦСКА.

ЦСКА дома обыграл «Автодор» Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:80 в пользу ЦСКА.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:81 в пользу «Автодора».

«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:81 в пользу «Автодора».

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Автодором» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 110:68 в пользу «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Автодором» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 110:68 в пользу «Нижнего Новгорода».

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 94:87 в пользу «Автодора».

«Автодор» одержал победу над «Енисеем» Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 94:87 в пользу «Автодора».

«Автодор» обыграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионов Баскетболисты саратовского «Автодора» переиграли израильский «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче группового этапа Лиги чемпионов FIBA.

Сергей Мокин подал в отставку с поста главного тренера «Автодора». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мокин покинул пост главного тренера «Автодора» Сергей Мокин подал в отставку с поста главного тренера «Автодора». Об этом сообщает официальный сайт клуба.