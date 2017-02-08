«Автодор» обыграл «Ольденбург» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов ФИБА между «Автодром» и немецким
«Ольденбургом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 87:84.
В составе
победителей самым результативным стал Евгений Колесников. В активе у него 20
очков. У «Ольденбурга» 22 очка набрал Рики Полдинг. Ответный матч состоится 21
февраля.
Лига чемпионов
1/16 финала
Первый матч
Матч
Автодор - Ольденбург - 87:84
Место и дата
08 февраля 18:30, Кристалл, Онлайн-трансляция
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