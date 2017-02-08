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СМИ сообщили об увольнении Кудряшова с поста спортивного директора «Томи»

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Игорь Кудряшов уволен с поста спортивного директора «Томи», сообщил в своем твиттере журналист Артур Каратай.

По его данным, обязанности спортивного директора будет исполнять главный тренер команды Валерий Петраков.

Напомним, в конце прошлого года из-за финансовых проблем и задолженностей по зарплатам клуб покинула целая группа футболистов.

После 17-ти туров «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ.

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