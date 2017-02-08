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Александр Кравцов: WADA продолжает давить на IBU, чтобы чемпионат мира перенесли из Тюмени

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент СБР Александр Кравцов поделился своим мнением о том, почему IBU хочет лишить Тюмень права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Он считает, что имеет место давление WADA.

«Причина? WADA продолжает давить на IBU, инкриминируя им, что они позволили провести выборы (Тюмени) на конгрессе в Кишиневе, зная, что в России поражена в правах РУСАДА. Вместе с тем это во внимание тогда не принималось и носило всего-навсего рекомендательный характер. А сегодня WADA спохватилось», - приводит слова Кравцова «Р-Спорт».

По итогам конгресса IBU в Австрии исполком организации решил обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически.

Тюмень получила право принять мировое первенство на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября.  В конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.  

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