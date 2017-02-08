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Кураньи в Турции повидался с игроками московского «Динамо» (фото)

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Экс-форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи повидался с игроками команды, которая сейчас проводит в сбор в Турции, и передал привет болельщикам клуба, сообщает официальный твиттер бело-голубых.

Ранее сообщалось, что 34-летний немец, с прошлого лета являющийся свободным агентом, тренируется с брестским «Динамо», который также проводит сбор в Турции. Однако сам Кураньи сообщил, что не проходит просмотр в белорусском клубе и не собирается в него переходить.

Напомним, Кураньи играл в московском «Динамо» с 2010 по 2015 год, забил 50 мячей, после чего перешел в «Хоффенхайм».

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