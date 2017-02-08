Павел Колобков: На чемпионате мира российские биатлонисты могут доказать, что они самые сильные
Министр спорта РФ Павел Колобков оценил шансы сборной России на
чемпионате мира по биатлону.
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|Болонья- : -Милан
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|Марсель- : -Генгам
Министр спорта РФ Павел Колобков оценил шансы сборной России на
чемпионате мира по биатлону.