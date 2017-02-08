Вейналдум - лучший игрок «Ливерпуля» в январе (фото)

Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом «ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах

«Реал» готов заплатить 65 миллионов евро за Де Хеа Мадридский «Реал» хочет приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом сообщают британские СМИ.

Россияне Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис вошли в список 100 лучших легионеров в истории премьер-лиги.

Аршавин круче Гуллита и Лукаку. Два россиянина попали в число лучших легионеров

Аршавин круче Гуллита и Лукаку. Два россиянина попали в число лучших легионеров Россияне Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис вошли в список 100 лучших легионеров в истории премьер-лиги.