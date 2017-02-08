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Вейналдум - лучший игрок «Ливерпуля» в январе (фото)

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Болельщики признали полузащитника Жоржиньо Вейналдума лучшим игроком «Ливерпуля» в прошлом месяце, сообщает официальный твиттер мерсисайдцев.

26-летний голландец набрал наибольшее количество голосов (22%). На втором месте - вратарь Симон Миньоле (18%), замыкает тройку хавбек Трент Арнольд (13%).

В январе Вейналдум провел семь матчей. Он сравнял счет во встрече 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

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