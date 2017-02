Вейналдум - лучший игрок «Ливерпуля» в январе (фото)

Болельщики признали полузащитника Жоржиньо Вейналдума лучшим игроком «Ливерпуля» в прошлом месяце, сообщает официальный твиттер мерсисайдцев.

26-летний голландец набрал наибольшее количество голосов (22%). На втором месте - вратарь Симон Миньоле (18%), замыкает тройку хавбек Трент Арнольд (13%).

В январе Вейналдум провел семь матчей. Он сравнял счет во встрече 23-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

👏🏻 @GWijnaldum - our @StanChart Player of the Month for January. pic.twitter.com/fs9v2w4Cia