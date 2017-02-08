«Нижний Новгород» дома уступил «Хапоэлю» в Еврокубке
Матч Топ-16
баскетбольного Еврокубка между «Нижним Новгородом» и «Хапоэлем» из Иерусалима
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 81:73 в пользу «Хапоэля».
В составе
победителей самым результативным стал Лиор Элияху, который набрал 20 очков. У «Нижнего
Новгорода» по 18 очков набрали Деандре Кейн и Кеннет Бойнтон.
«Хапоэль» с
первого места вышел в следующую стадию соревнований. «Нижний Новогород» занял
последнее место в группе G и в следующую
стадию не пробился.
Еврокубок.
Топ-16
Группа G
6-й тур
Матч
Нижний Новгород - Хапоэль И - 73:81
Место и дата
08 февраля 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция
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