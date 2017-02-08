«Нижний Новгород» дома уступил «Хапоэлю» в Еврокубке

Матч Топ-16 баскетбольного Еврокубка между «Нижним Новгородом» и «Хапоэлем» из Иерусалима завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 81:73 в пользу «Хапоэля».



В составе победителей самым результативным стал Лиор Элияху, который набрал 20 очков. У «Нижнего Новгорода» по 18 очков набрали Деандре Кейн и Кеннет Бойнтон.

«Хапоэль» с первого места вышел в следующую стадию соревнований. «Нижний Новогород» занял последнее место в группе G и в следующую стадию не пробился.

Еврокубок. Топ-16

Группа G

6-й тур