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«Ювентус» на выезде обыграл «Кротоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Перенесенный матч 18-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ювентуса».

В составе туринского клуба отличились Марио Манджукич и Гонсало Игуаин. «Ювентус» набрал 57 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате Италии. Второй идет «Рома», у которой 50 очков. «Кротоне» на 19-м месте – 13 очков.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

Матч

Кротоне - Ювентус - 0:2 (0:0)

Голы

Манджукич 60 (0:1). Игуаин 74 (0:2).

Состав

Кротоне: Кордаз, Феррари, Сампиризи (Акости, 70), Месба, Чеккерини, Рози, Стоян, Капецци, Барберис, Тонев (Тротта, 78), Фалькинели (Сульич, 84)

Ювентус: Буффон, Ругани, Бонуччи, Алвес (Бардзальи, 78), Асамоа, Хедира (Пьянич, 70), Ринкон, Игуаин, Манджукич, Дибала, Пьяца (Стураро, 89)

Предупреждения:

нет - Бонуччи, 65

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

08 февраля 20:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

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