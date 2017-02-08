«Ювентус» на выезде обыграл «Кротоне»
Перенесенный
матч 18-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Ювентусом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ювентуса».
В составе
туринского клуба отличились Марио Манджукич и Гонсало Игуаин. «Ювентус» набрал
57 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате Италии. Второй идет «Рома», у
которой 50 очков. «Кротоне» на 19-м месте – 13 очков.
Чемпионат
Италии. Серия А
18-й тур
Матч
Голы
Манджукич 60 (0:1). Игуаин 74 (0:2).
Состав
Кротоне: Кордаз, Феррари, Сампиризи (Акости, 70), Месба, Чеккерини, Рози, Стоян, Капецци, Барберис, Тонев (Тротта, 78), Фалькинели (Сульич, 84)
Ювентус: Буффон, Ругани, Бонуччи, Алвес (Бардзальи, 78), Асамоа, Хедира (Пьянич, 70), Ринкон, Игуаин, Манджукич, Дибала, Пьяца (Стураро, 89)
Предупреждения:
нет - Бонуччи, 65
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
08 февраля 20:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция