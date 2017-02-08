«Ювентус» на выезде обыграл «Кротоне»

Винченцо Монтелла: После того, как Бакка объявит место ужина, я скажу, выйдет ли он в основе на игру с «Болоньей»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заявил, что между ним и форвардом Карлосом Баккой нет никакого конфликта. Напомним, игрок был заменен на 72-й минуте домашнего матча с «Сампдорией» (0:1), а позже появилась информация о небольшой словесной перепалке между игроком и специалистом.