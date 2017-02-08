Рамзан Кадыров: Решение о переименовании «Терека» в «Ахмат» остается за советом директоров

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал инициативу о переименовании ФК «Терек» (Грозный) в «Ахмат». Он отметил, что решение об этом остается за советом директоров клуба.

«Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность.

Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров», - цитирует Кадырова ТАСС.

Ранее стало известно, что болельщики «Терека» собирают подписи под предложением о переименовании команды в «Ахмат».