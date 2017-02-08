Александр Тихонов: Ни одного документа, обвиняющего Россию, у IBU на руках нет

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о решении Внеочередной конгресса IBU отобрать у России чемпионат мира 2021 года.

- Александр Иванович, отбирают у нас чемпионат мира. Что делать?

- Надо было раньше думать и не отказываться от молодежного чемпионата мира в Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени.

- Но как не откажешься, когда они давили на СБР…

- Давили? Да пусть давят, хрен с ними! Смотрите: вначале предъявили нам обвинение, что 31 нашего биатлониста обвиняют в применении допинга. Из них 22-х уже отмели не виноваты, а Ольге Зайцевой вообще предъявили пробу какой-то иностранной гребчихи. Ни одного документа, обвиняющего нас, у IBU на руках нет. В ноябре еще будут перепроверять пробы. МОК запросил у ВАДА. Но у IBU ничего на нас нет. А у нас все карты на руках. Чего мы боимся?! Надо было сразу занять твердую позицию. Кто такая Норвегия и кто по сравнению с ней Россия?

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира, сообщается в пресс-релизе IBU.

Внеочередной конгресс IBU, на котором было принято такое решение, прошел в среду в австрийском Хохфильцене.