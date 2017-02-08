Александр Тихонов: Плевать на их ультиматум! Чемпионат мира не имеют право у нас отбирать

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о решении Внеочередной конгресса IBU отобрать у России чемпионат мира 2021 года.

- Александр Иванович, отбирают у нас чемпионат мира. Что делать?

- Надо было раньше думать и не отказываться от молодежного чемпионата мира в Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени.

- Иностранные спортсмены волнуются: 22 оправданы, а на счет семи пока ничего не ясно, идет расследование.

- Вот и пусть идет. А сейчас-то чего шашками махать? Будут результаты – тогда и предъявляете.

- Ну хорошо, но сейчас поставлен ультиматум.

- Плевать на их ультиматум! Еще раз повторяю: проявили тогда слабость, отказались от молодежного ЧМ и этапа Кубка мира. И сейчас нельзя отказываться от чемпионата мира. Внеочередной конгресса IBU не имеет права принимать такие решения.

- А кто имеет?

- Только очередной конгресс, а он будет проходить в 2018 году. Поэтому сейчас нужно занять твердую позицию – не отказываться от чемпионата мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира, сообщается в пресс-релизе IBU.

Внеочередной конгресс IBU, на котором было принято такое решение, прошел в среду в австрийском Хохфильцене.