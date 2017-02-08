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«Химки» уступили «Баварии», «Зенит» проиграл «Летувос Ритас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Еще два представителя России в Еврокубке завершили свои матчи в рамках Топ-16 турнира. И «Зенит», и «Химки» потерпели поражение.

«Химки» после овертайма уступили дома «Баварии» - 74:96. У хозяев самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. «Зенит» на выезде уступил «Летувос Ритас» - 84:86. У питерцев лучшим снайпером был Сергей Карасев, который набрал 24 очка.

Несмотря на поражения, и «Зенит», и «Химки» вышли в плей-офф Еврокубка.

Еврокубок

Топ-16

6-й тур

Группа G

Матч

Летувос Ритас - Зенит - 86:84

Место и дата

08 февраля 20:00, Сименс Арена, Онлайн-трансляция

Группа F

Матч

Химки - Бавария - 74:96

Место и дата

08 февраля 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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