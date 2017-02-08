«Химки» уступили «Баварии», «Зенит» проиграл «Летувос Ритас»
Еще два представителя России в Еврокубке завершили свои матчи в
рамках Топ-16 турнира. И «Зенит», и «Химки» потерпели поражение.
«Химки» после овертайма уступили дома «Баварии» - 74:96. У хозяев самым
результативным стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. «Зенит» на выезде
уступил «Летувос Ритас» - 84:86. У питерцев лучшим снайпером был Сергей
Карасев, который набрал 24 очка.
Несмотря на поражения, и «Зенит», и «Химки» вышли в плей-офф
Еврокубка.
Еврокубок
Топ-16
6-й тур
Группа G
Группа F
Матч
Летувос Ритас - Зенит - 86:84
Место и дата
08 февраля 20:00, Сименс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 февраля 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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