«Химки» уступили «Баварии», «Зенит» проиграл «Летувос Ритас»

Еще два представителя России в Еврокубке завершили свои матчи в рамках Топ-16 турнира. И «Зенит», и «Химки» потерпели поражение.

«Химки» после овертайма уступили дома «Баварии» - 74:96. У хозяев самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. «Зенит» на выезде уступил «Летувос Ритас» - 84:86. У питерцев лучшим снайпером был Сергей Карасев, который набрал 24 очка.

Несмотря на поражения, и «Зенит», и «Химки» вышли в плей-офф Еврокубка.

Еврокубок

Топ-16

6-й тур

Группа G