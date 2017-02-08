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«Шальке» разгромил «Зандхаузен» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Зандхаузеном» и «Шальке» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Шальке».

В составе победителей отличились Алессандро Шепф, Даниэль Калигиури, Налдо и Евгений Коноплянка. У хозяев гол в активе Эндрю Вотена. Соперник «Шальке» по следующей стадии определится позднее.

Кубок Германии

1/8 финала

Матч

Зандхаузен - Шальке 04 - 1:4 (0:3)

Голы

Шёпф 38 (0:1). Калигиури 43 (0:2). Налдо 45 (0:3). Вутен 64 (1:3). Коноплянка 71 (1:4).

Состав

Зандхаузен: Кналлер, Клингманн, Книппинг, Росбах, Кистер, Линсмайер, Куловиц, Пледль, Хёлер, Вунгуйдика, Вутен

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Калигиури (Коноплянка, 63), Горецка, Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер

Место и дата

08 февраля 20:30, Хартвальдштадион, Онлайн-трансляция

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