«Шальке» разгромил «Зандхаузен» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии
Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Зандхаузеном» и «Шальке»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Шальке».
В составе победителей отличились Алессандро Шепф, Даниэль
Калигиури, Налдо и Евгений Коноплянка. У хозяев гол в активе Эндрю Вотена.
Соперник «Шальке» по следующей стадии определится позднее.
Кубок Германии
1/8 финала
Матч
Зандхаузен - Шальке 04 - 1:4 (0:3)
Голы
Шёпф 38 (0:1). Калигиури 43 (0:2). Налдо 45 (0:3). Вутен 64 (1:3). Коноплянка 71 (1:4).
Состав
Зандхаузен: Кналлер, Клингманн, Книппинг, Росбах, Кистер, Линсмайер, Куловиц, Пледль, Хёлер, Вунгуйдика, Вутен
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Калигиури (Коноплянка, 63), Горецка, Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер
Место и дата
08 февраля 20:30, Хартвальдштадион, Онлайн-трансляция