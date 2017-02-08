«Шальке» разгромил «Зандхаузен» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

читайте также

«Шпортфройнде» обыграл «Мюнхен-1860» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Шпортфройнде» и «Мюнхеном-1860» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шпортфройнде».

Кубок Германии. 1/8 финала. «Зандхаузен» - «Шальке», «Боруссия» (Д) - «Герта» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

Букмекеры не верят в «Герту» в матче с «Боруссией» Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/8 Кубка Германии, в которой дортмундская «Боруссия» примет «Герту».

Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото) Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».

Карло Анчелотти: В последние 10 минут у «Баварии» возникли проблемы, «Вольфсбург» стал оказывать давление Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вольфсбургом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

В матче Кубка Германии было протестировано правило четвертой замены Тренеры «Астории Вальдхоф» и «Арминии» (Билефельд) произвели по четыре замены в матче 1/8 финала Кубка Германии.

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» и вышла в четвертьфинал Кубка Германии Мюнхенская «Бавария» стала третьим четвертьфиналистом Кубка Германии по футболу-2016/17.

«Арминия» по пенальти обыграла «Асторию» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Асторией» и «Арминией» завершился победой гостей в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1.

«Гамбург» обыграл «Кельн» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Гамбургом» и «Кельном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:0 в пользу «Гамбурга».

Ничья в пользу лидера. «Бавария» буксует, но отрывается от «Лейпцига» «Советский спорт» рассказывает о главных событиях 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

Хольгер Бадштубер: Находясь в гостевой раздевалке на «Альянц Арене», испытывал странные чувства Защитник «Шальке 04» Хольгер Бадштубер поделился эмоциями от первого в карьере матча против «Баварии».

Мануэль Нойер: Нельзя всегда добиваться побед только за счет удачи Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги матча 19-го тура бундеслиги с «Шальке» (1:1) на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Лам провел 500-й матч за «Баварию» Матч 19-го тура бундеслиги с «Шальке» (1:1) на «Альянц-Арене» стал для защитника «Баварии» Филиппа Лама 500-м в составе клуба.

Маркус Вайнцирль: «Шальке» сыграл отлично, особенно в первом тайме Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

Карло Анчелотти: «Бавария» показала недостаточно хорошую игру Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в 19-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке» Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:1.

Карло Анчелотти: Тьяго и Видаль готовы сыграть с «Шальке» Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Шальке». Напомним ,что командам предстоит сыграть в 19-м туре чемпионата Германии.

Мануэль Нойер: «Шальке» некуда отступать, и это опасно для «Баварии» Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от встречи с «Шальке 04» в 19-м туре чемпионата Германии.

«Шальке» не отпустил Колашинаца в «Челси» Защитник Сеад Колашинац доиграет сезон в «Шальке». Немцы отказались продавать 23-летнего игрока обороны сборной Боснии и Герцеговины в «Челси» за шесть месяцев до истечения срока его контракта, сообщает Calciomercato.com.