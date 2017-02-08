Генменеджер Virtus.pro: Уход Квасневского из команды не связан с произошедшей ситуацией в буткемпе

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал увольнение менеджера состава по Dota 2 Андрея «Kimi» Квасневского.



«Уход Андрея Квасневского из команды не связан с произошедшей ситуацией в буткемпе. Говоря, что беру ответственность на себя, я лишь хочу подчеркнуть, что вопрос вины за случившееся неправильно перекладывать на кого-то из подчинённых.



Прекрасно понимаю, что вне зависимости от личности менеджера команда всегда будет переживать по поводу таких решений. Дружеские отношения Андрея с командой, вероятно, чуть усугубляют ситуацию. Мы должны двигаться дальше.



Сейчас готовой кандидатуры у нас нет, мы начнём поиски нового сотрудника в ближайшее время. При отборе кандидатов в первую очередь будем смотреть на профессиональные качества и послужной список. Мы будем вести поиск и в других сферах, чтобы найти человека, который обеспечил бы игрокам надёжный тыл. В этом, в общем-то, и состоит функция менеджера команды», — сказал Роман Дворянкин порталу «Чемпионат».



Напомним, что Virtus.pro получила два технических поражения на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017 из-за проблем с интернетом.



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