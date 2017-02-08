«Лион» разгромил «Нанси»
Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Нанси»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Лиона».
В составе победителей отличились Матье Вальбуэна, Набиль
Фекир, Александр Ляказетт и Мемфис Депай. «Лион» набрал 40 очков и занимает
четвертое место в чемпионате Франции. У «Нанси» 27 очков и 11-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
24-й тур
Матч
Голы
Вальбуэна 39 (1:0). Фекир 43 (2:0). Ляказетт 54 (3:0 - пен.). Депай 58 (4:0).
Состав
Лион: Лопеш, Жалле, Морель (Рыбус, 85), Янга-Мбива, Маммана, Тусар, Гоналонс, Вальбуэна (Депай, 40), Корне, Фекир, Ляказетт (Ферри, 76)
Нанси: Черник, Куффо, Чето (Манданне, 59), Мауасса, Бадила, Диагне, Диарра, Гудилье, Айт Беннасер (Робич, 60), Хаджи, Дале (Кулибали К., 59)
Предупреждения:
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
08 февраля 21:00, Жерлан, Онлайн-трансляция