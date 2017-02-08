«Лион» разгромил «Нанси»

Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».

«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате Франции

«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате Франции Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».

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