«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате Франции
Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».
Единственный мяч на седьмой минуте забил Вилан Сипрьен. «Ницца» набрала 52 очка и идет третьей в чемпионате Франции. Столько же у «ПСЖ», который на втором месте по дополнительным показателям. У лидера чемпионата «Монако» на три очка больше. «Сент-Этьен» на пятом месте – 36 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
24-й тур
Матч
Ницца - Сент-Этьен - 1:0 (1:0)
Голы
Сипрьен 7 (1:0).
Состав
Ницца: Кардинале, Суке, Данте, Байсс, Дальберт, Сипрьен, Сери, Эссерик, Бельханда, Вальтер (Оббади, 72), Плеа (Балотелли, 82)
Сент-Этьен: Мулен, Теофил-Катерин, Ронаэль, Погба, Лакруа, Севе (Интима, 61), Сельнес, Верето, Руа, Амума, Монне-Паке (Тофт-Содерлунд, 74 Кейта, 81)
Предупреждения:
Бельханда, 36 - Амума, 38; Теофил-Катерин, 40; Сельнес, 45
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
08 февраля 21:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция