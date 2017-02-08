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«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».

Единственный мяч на седьмой минуте забил Вилан Сипрьен. «Ницца» набрала 52 очка и идет третьей в чемпионате Франции. Столько же у «ПСЖ», который на втором месте по дополнительным показателям. У лидера чемпионата «Монако» на три очка больше. «Сент-Этьен» на пятом месте – 36 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

Матч

Ницца - Сент-Этьен - 1:0 (1:0)

Голы

Сипрьен 7 (1:0).

Состав

Ницца: Кардинале, Суке, Данте, Байсс, Дальберт, Сипрьен, Сери, Эссерик, Бельханда, Вальтер (Оббади, 72), Плеа (Балотелли, 82)

Сент-Этьен: Мулен, Теофил-Катерин, Ронаэль, Погба, Лакруа, Севе (Интима, 61), Сельнес, Верето, Руа, Амума, Монне-Паке (Тофт-Содерлунд, 74 Кейта, 81)

Предупреждения:

Бельханда, 36 - Амума, 38; Теофил-Катерин, 40; Сельнес, 45

Судья:

Амори Делерю (Франция)

Место и дата

08 февраля 21:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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