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«Шпортфройнде» обыграл «Мюнхен-1860» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Шпортфройнде» и «Мюнхеном-1860» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шпортфройнде».

В составе победителей отличились Ярослав Линдер и Кевин Фрайбергер. Соперник «Шпортфройнде» по 1/4 финала определится позднее.

Кубок Германии

1/8 финала

Матч

Шпортфройнде - Мюнхен 1860 - 2:0 (0:0)

Место и дата

08 февраля 20:30, Фримо Штадион, Онлайн-трансляция

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