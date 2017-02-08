«Шпортфройнде» обыграл «Мюнхен-1860» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии
Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Шпортфройнде» и «Мюнхеном-1860»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шпортфройнде».
В составе победителей отличились Ярослав Линдер и Кевин
Фрайбергер. Соперник «Шпортфройнде» по 1/4 финала определится позднее.
Кубок Германии
1/8 финала
Матч
Шпортфройнде - Мюнхен 1860 - 2:0 (0:0)
Место и дата
08 февраля 20:30, Фримо Штадион, Онлайн-трансляция
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