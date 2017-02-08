Алексей Швед: Так проигрывать нельзя, это просто неприлично

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями после матча Еврокубка против «Баварии». Напомним, что его команда уступила после овертайма со счетом 74:96.

«Когда выходишь на овертайм, то должен показывать свои сильные стороны, а мы начали заниматься не своим делом, четыре четверти играли одно нападение, а в овертайме решили использовать другое. В результате «Бавария» повела «плюс 10», мы попытались их догнать быстрыми бросками, но не получилось. Так нельзя проигрывать, это просто неприлично, это непозволительно. Слава богу, что это сейчас произошло, а не в главных играх», - цитирует Шведа «Р-Спорт».

Отметим, что в овертайме «Бавария» обыграла «Химки» со счетом 2:24.