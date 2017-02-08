Алексей Швед: Так проигрывать нельзя, это просто неприлично
Защитник «Химок»
Алексей Швед поделился впечатлениями после матча Еврокубка против «Баварии».
Напомним, что его команда уступила после овертайма со счетом 74:96.
«Когда
выходишь на овертайм, то должен показывать свои сильные стороны, а мы начали
заниматься не своим делом, четыре четверти играли одно нападение, а в овертайме
решили использовать другое. В результате «Бавария» повела «плюс 10», мы
попытались их догнать быстрыми бросками, но не получилось. Так нельзя
проигрывать, это просто неприлично, это непозволительно. Слава богу, что это
сейчас произошло, а не в главных играх», - цитирует Шведа «Р-Спорт».
Отметим, что в овертайме «Бавария» обыграла «Химки» со счетом 2:24.
Матч
Место и дата
08 февраля 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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