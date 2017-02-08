Умер Виктор Чанов
Скончался
известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов. Ему было 57 лет.
Как сообщает издание «Гордон»,
Смерть наступила около 19.50 8 февраля.
Виктор Чанов выступал за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», киевский ЦСКА-Борисфен, израильские клубы «Маккаби» (Хайфа) и «Бней Иегуда». Трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, чемпион Израиля. Победитель Кубка обладателей кубков 1986 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР.
За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов. Тренировал ЦСКА-Борисфен, входил в тренерский штаб
киевского «Динамо».
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