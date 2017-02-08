IBU сократил количество подозреваемых в применении допинга российских биатлонистов до шести

Шесть российских биатлонистов на данный момент подозреваются в применении запрещенных препаратов. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Сокращение списка подозреваемых связано с тем, что один из них уже был дисквалифицирован РУСАДА.

«Стало известно, что один из подозреваемых уже был дисквалифицирован РУСАДА. Расследование продолжается в отношении шести спортсменов», - цитирует представителя IBU ТАСС.

Ранее состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада Макларена. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU.





