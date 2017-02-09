Вагнер Лав: Если Гинер позовет – вернусь тут же и без промедления

Нападающий «Альньяспора» Вагнер Лав заявил, что вернется в ЦСКА, если позовет Евгений Гинер.

«ЦСКА много для меня значит. Так много, что одним словом и не скажешь. ЦСКА изменил мою жизнь, там я в полной мере почувствовал, что такое любовь, уважение. Это совершенно особенный уголок в моем сердце.

Президента ЦСКА очень люблю. Давно, еще в Монако, встречался с Романом Бабаевым, но тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. А с Гинером очень давно не разговаривал. Если только президент пожелает, чтобы я вернулся и позовет меня – я вернусь тут же и без промедления», – сказал Лав в эфире «Матч ТВ».

Напомним, за московский клуб 32-летний бразилец сыграл 231 матч, забил 110 мячей и отдал 52 результативные передачи. В текущем сезоне в составе турецкого клуба вышел на поле 16 раз, забив восемь мячей.