Вагнер Лав: Если Гинер позовет – вернусь тут же и без промедления
Нападающий
«Альньяспора» Вагнер Лав заявил, что вернется в ЦСКА, если позовет Евгений
Гинер.
«ЦСКА много для меня значит. Так много, что одним словом и не скажешь. ЦСКА изменил мою жизнь, там я в полной мере почувствовал, что такое любовь, уважение. Это совершенно особенный уголок в моем сердце.
Президента ЦСКА очень люблю. Давно, еще в Монако, встречался с Романом
Бабаевым, но тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. А с
Гинером очень давно не разговаривал. Если только президент пожелает, чтобы я
вернулся и позовет меня – я вернусь тут же и без промедления», – сказал Лав в
эфире «Матч ТВ».
Напомним, за московский клуб 32-летний бразилец сыграл
231 матч, забил 110 мячей и отдал 52 результативные передачи. В текущем сезоне в составе турецкого клуба вышел на поле 16 раз, забив восемь мячей.