Крымские татары – за признание Крыма российским
Крымско-татарска
Международное право «не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии», подчеркивается в документе.
До референдума 2014 года Крым был представлен двумя командами в высшем дивизионе чемпионата Украины – ФК «Севастополь» и симферопольской «Таврией», которая в 1992 году стала первым чемпионом независимой Украины.
Два с половиной года назад крымские клубы были включены в российский чемпионат (в ПФЛ, в зоне «Юг»), однако из-за угрозы санкций были вынуждены сняться с первенства.
В настоящий момент проводится чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь клубов.