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Крымские татары – за признание Крыма российским

Сергей Данилевич
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Крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» заявила о том, что обратилась в Генеральную Ассамблею ООН с призывом признать полуостров частью России. В обращении также содержится просьба осудить блокаду Крыма. Еще одно требование – добиться отмены санкций западных стран.

Международное право «не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии», подчеркивается в документе.

До референдума 2014 года Крым был представлен двумя командами в высшем дивизионе чемпионата Украины – ФК «Севастополь» и симферопольской «Таврией», которая в 1992 году стала первым чемпионом независимой Украины.

Два с половиной года назад крымские клубы были включены в российский чемпионат (в ПФЛ, в зоне «Юг»), однако из-за угрозы санкций были вынуждены сняться с первенства.

В настоящий момент проводится чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь клубов.

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