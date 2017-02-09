«Милан» на выезде вдевятером вырвал победу в матче с «Болоньей»
В
матче 18-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со
счетом 1:0.
Единственный мяч у победителей забил на 89-й минуте
Марио Пашалич.
Стоит отметить, уже на 37-й минуте встречи защитник
гостей Габриэль Паллета получил вторую желтую карточку и покинул поле, ана 59-й
минуте вслед за одноклубником отправился Юрай Куцка.
«Милан» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной
таблице, а «Болонья» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.
В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 13
февраля сыграют на выезде с «Лацио», а Красно-синие днем ранее встретятся с «Сампдорией».
Чемпионат
Италии
18-й тур
Матч
Голы
Пашалич 89 (0:1).
Состав
Болонья: да Коста, Майетта, Гастальделло (Петкович, 62), Крафт, Мбайе (Торосидис, 77), Крейчи, Пулгар (Вивиани, 80), Верди, Джемаили, Надь, Дестро
Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Ванджони, Романьоли (Сапата, 31), Локателли (Гомес, 46), Пашалич, Деулофеу, Куцка, Бакка (Поли, 62), Сусо
Предупреждения:
Мбайе, 18; Гастальделло, 45; Верди, 47; Джемаили, 90; Надь, 90 - Палетта, 18; Абате, 23; Куцка, 53; Ванджони, 71
Удаления:
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
08 февраля 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция