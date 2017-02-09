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«Милан» на выезде вдевятером вырвал победу в матче с «Болоньей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 1:0.

Единственный мяч у победителей забил на 89-й минуте Марио Пашалич.

Стоит отметить, уже на 37-й минуте встречи защитник гостей Габриэль Паллета получил вторую желтую карточку и покинул поле, ана 59-й минуте вслед за одноклубником отправился Юрай Куцка.

«Милан» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Болонья» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 13 февраля сыграют на выезде с «Лацио», а Красно-синие днем ранее встретятся с «Сампдорией».

Чемпионат Италии
18-й тур

Матч

Болонья - Милан - 0:1 (0:0)

Голы

Пашалич 89 (0:1).

Состав

Болонья: да Коста, Майетта, Гастальделло (Петкович, 62), Крафт, Мбайе (Торосидис, 77), Крейчи, Пулгар (Вивиани, 80), Верди, Джемаили, Надь, Дестро

Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Ванджони, Романьоли (Сапата, 31), Локателли (Гомес, 46), Пашалич, Деулофеу, Куцка, Бакка (Поли, 62), Сусо

Предупреждения:

Мбайе, 18; Гастальделло, 45; Верди, 47; Джемаили, 90; Надь, 90 - Палетта, 18; Абате, 23; Куцка, 53; Ванджони, 71

Удаления:

нет - Палетта, 38; Куцка, 59

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

08 февраля 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

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