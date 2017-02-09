«Лестер» обыграл «Дерби» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
В ответном матче 1/16 Кубка Англии «Лестер» на своем
поле в дополнительное время обыграл «Дерби» со счетом 3:1.
Основное время закончилось со счетом 1:1. У хозяев
поля отличился Энди Кинг, а у гостей – Абдул Камара.
В дополнительное время «Лис» вперед вывел Онинье
Ндиди, а укрепил преимущество Демарай Грей.
По сумме двух встречи (5:3) «Лестер» вышел в 1\8 финала турнира, где сыграет с «Миллуолом».
Кубок Англии
1/16 финала
Ответный матч
«Лестер» - «Дерби Каунти» - 3:1 (0:0, 1:1)
Голы: 1:0 – 46 Кинг, 1:1 – 61 Камара, 2:1 – 94 Ндиди, 3:1 – 114 Грэй.
«Лестер»: Цилер, Беналуан, Василевски, Чилуэлл, Амарти, Менди (Ндиди, 90), Кинг, Капустка (Марез, 81), Олбрайтон, Грэй, Муса (Слимани, 90).
«Дерби Каунти»: Митчелл, Кио, Лоу, Кристи, Шекелл, Анья, Де Сарт, Блэкмэн (Ньюджент, 82), Джонсон (Выдра, 53), Камара (Расселл, 74), Баттерфилд.
Предупреждения: Кристи (5), Менди (9), Муса (84).