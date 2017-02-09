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Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам»
Источник: ФК «Марсель»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Генгам» со счетом 2:0.

В составе победителей по разу отличились Бафетимби Гомис и Димитри Пайе, вернувшийся во французскую команду из «Вест Хэма».

«Марсель» с 36-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Генгам» расположился на девятой строчке, имея в активе 31 балл.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 12 февраля на выезде сыграют с «Нантом», а команда из Генгама днем ранее примет «Лион».

Чемпионат Франции
24-й тур

Матч

Марсель - Генгам - 2:0 (1:0)

Голы

Гомис 27 (1:0). Пайе 76 (2:0).

Состав

Марсель: Пеле, Дория, Сакаи, Фанни, Роланду, Товен (Кабелла, 71), Пайе (Ангуисса, 80), Сансон, Ванкер, Лопес (Диарра, 88), Гомис

Генгам: Юнссон, Левек, Бодмер, Сорбон (Део, 66), Санко, Мартинс Перейра, Дидо, Салибур, Коко (Бенезе, 62), Блас, Бриан (Менди, 82)

Предупреждения:

Гомис, 42; Роланду, 77 - Коко, 38

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

08 февраля 23:00, Велодром, Онлайн-трансляция

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