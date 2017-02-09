Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам»
В
матче 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Генгам» со
счетом 2:0.
В составе победителей по разу отличились Бафетимби
Гомис и Димитри Пайе, вернувшийся во французскую команду из «Вест Хэма».
«Марсель» с 36-ю очками занимает шестое место в
турнирной таблице, а «Генгам» расположился на девятой строчке, имея в активе 31
балл.
В следующем туре подопечные Руди Гарсии 12 февраля на
выезде сыграют с «Нантом», а команда из Генгама днем ранее примет «Лион».
Чемпионат
Франции
24-й тур
Матч
Голы
Гомис 27 (1:0). Пайе 76 (2:0).
Состав
Марсель: Пеле, Дория, Сакаи, Фанни, Роланду, Товен (Кабелла, 71), Пайе (Ангуисса, 80), Сансон, Ванкер, Лопес (Диарра, 88), Гомис
Генгам: Юнссон, Левек, Бодмер, Сорбон (Део, 66), Санко, Мартинс Перейра, Дидо, Салибур, Коко (Бенезе, 62), Блас, Бриан (Менди, 82)
Предупреждения:
Гомис, 42; Роланду, 77 - Коко, 38
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
08 февраля 23:00, Велодром, Онлайн-трансляция