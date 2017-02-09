Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Генгам» со счетом 2:0.

В составе победителей по разу отличились Бафетимби Гомис и Димитри Пайе, вернувшийся во французскую команду из «Вест Хэма».

«Марсель» с 36-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Генгам» расположился на девятой строчке, имея в активе 31 балл.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 12 февраля на выезде сыграют с «Нантом», а команда из Генгама днем ранее примет «Лион».

Чемпионат Франции

24-й тур