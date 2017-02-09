Катар закладывает на подготовку к ЧМ-2022 гигантские суммы
Итоговые затраты на чемпионат мира-2022 составят 200 миллиардов долларов. Эти цифры были озвучены накануне в официальном заявлении министра финансов Катара Али Шарифа аль-Эмади.
Расходы включают в себя не только арены, но дороги, больницы, аэропорты.
Как известно, стоимость самой дорогой футбольной арены для чемпионата мира-2018 в России — на Крестовском острове в Санкт-Петербурге — составила 1,4 млрд долларов (если переводить все контракты из рублей в доллары в момент осуществления каждого из вида работ). Совокупные планируемые инвестиции в ЧМ-2018 — 17,7 млрд долларов, что в 11 раз меньше, чем потратит Катар!
О коррупции ФИФА – в материале «Советского спорта»:
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