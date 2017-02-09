Катар закладывает на подготовку к ЧМ-2022 гигантские суммы

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Йозеф Блаттер: Платини не стал президентом ФИФА, потому что из-за него США не получили ЧМ-2022 Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер объяснил, почему француз Мишель Платини не возглавил Международную федерацию футбола.

В Катаре на ЧМ-2022 будет запрещено употребление алкоголя в общественных местах Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре Хасан аль-Тавади рассказал, что во время проведения турнира в общественных местах будет запрещена продажа алкоголя.

На стройке футбольной арены в Катаре погиб рабочий рабочий погиб на строительстве одного из стадионов чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

Ибрагимович останется в «ПСЖ» еще на год, после чего уедет в Катар Форвард «Пари Сен-Жермен» Златан Ибрагимович, по всей видимости, останется во французском клубе еще на один сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Катар потратит 30 миллиардов долларов на подготовку к ЧМ-2022 Генсекретарь ЧМ-2022 Хассан Аль-Тавади заявил, что Катар потратит 30 миллиардов долларов на подготовку к турниру.

Алексей Андронов: Никто, находясь в здравом уме, не отдал бы Кубок мира Катару Комментатор Алексей Андронов высказал отношение о проведении ЧМ-2022 в Катаре.

Алексей Андронов: В Катаре, уверен, в 2022 году никакого Кубка мира не будет Комментатор Алексей Андронов высказал свое мнение о возможных изменениях при проведении грядущих чемпионатов мира по футболу.

Кандидат в президенты ФИФА: Мог бы пересмотреть результаты голосования за ЧМ-2018 и ЧМ-2022 Кандидат на должность президента ФИФА шейх Салман поучаствовал в опросе Newfifanow и рассказал, что мог бы пересмотреть результаты голосования за страны, где пройдут ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Генпрокурор США: Рассчитываем на сотрудничество Катара с расследованием по ЧМ-2022 Генеральный прокурор США Лоретта Линч рассчитывает, что Катар будет сотрудничать с расследованием обстоятельств выборов хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 годов.

Дэвид Бекхэм: Надеюсь, ближайшие чемпионаты мира пройдут в России и Катаре Бывший футболист «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм надеется, что страны-хозяйки ЧМ-2018 и ЧМ-2022 не будут изменены.

BBC: Катар потратил 117 миллионов фунтов на заявку ЧМ-2022 Как следует из документального фильма, который выйдет сегодня в эфире телеканала BBC, на подготовку к домашнему чемпионату мира власти Катара потратили 117 миллионов фунтов.

Дэвид Бекхэм: ЧМ-2018 и ЧМ-2022 должны пройти в России и Катаре Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм выступил в поддержку стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Вячеслав Колосков: К Блаттеру новые аресты в ФИФА отношения не имеют Почетный президент РФС и экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал новые аресты чиновников Международной федерации футбола, которые, по словам функционера, связаны только с проведением соревнований в Южной и Центральной Америке.

Принц Али: Я поддерживаю решение провести чемпионат мира в России и в Катаре Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, который является кандидатом на пост президента ФИФА, не намерен инициировать повторное голосование по выбору стран-хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в случае своего избрания на этот пост.

Виталий Мутко: Как только Блаттер достал бумажку со словом «Катар», все и началось Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко уверен, что кризис в ФИФА был спровоцирован победой Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Бывший президент Федерации футбола Австралии обвиняет чиновников ФИФА в коррупции Нелегальные схемы, задействованные при выборах стран-хозяек чемпионатов мира по футболу, исследуются в австралийском документальном фильме, главным героем которого является бывший глава национальной федерации футбола Фрэнк Леви.

Вильяр оштрафован за отказ сотрудничать со следствием по ЧМ-2018 и ЧМ-2022 Исполняющий обязанности главы УЕФА Анхель Вильяр не будет дисквалифицирован, но выплатит штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за отказ сотрудничать со следствием по поводу разбирательств определения стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Оргкомитет «Россия-2018» опроверг информацию о том, что ЧМ-2018 и ЧМ-2022 должны были достаться России и США Оргкомитет «Россия-2018» выступил с заявлением по поводу последних слов президента ФИФА Йозефа Блаттера, рассказавшего о существовании «джентльменского соглашения», согласно которому право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 должны были получить Россия и США соотвественно, сообщает «Р-Спорт».

Советник Блаттера: До того, как решения по ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были приняты, за кулисами ходили разговоры о России и США Клаус Штолкер, советник президента ФИФА Йозефа Блаттера на время его 90-дневной дисквалификации, прокомментировал слова своего шефа о выборах страны-хозяйки ЧМ-2018.