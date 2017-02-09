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Дортмундская «Боруссия» по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дортмундская «Боруссия» по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии
Источник: Reuters

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» в серии пенальти обыграла «Герту».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев поля отличился Марко Ройс, а у гостей – Саломон Калу.

Победитель также не определился и в дополнительное время. В серии пенальти точнее оказалась команда из Дортмунда - 3:2.

Соперник «Боруссии» по четвертьфиналу будет известен позднее.

Кубок Германии
1/8 финала

Матч

Боруссия - Герта - 1:1 (0:1)

Голы

Калу 27 (0:1). Ройс 47 (1:1).

Состав

Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 77), Папастатопулос, Пищек (Гинтер, 46), Шмельцер (Пулишич, 46), Бартра, Дурм, Вайгль, Ройс (Шюррле, 91), Обамеянг, Дембеле

Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Миттельштедт, Пекарик, Лангкамп, Шелбред (Лустенбергер, 84), Дарида, Ибишевич (Шибер, 60 Аллаги, 118), Калу, Харагучи (Эссвайн, 96)

Предупреждения:

Вайгль, 33; Бартра, 78; Кастро, 108; Папастатопулос, 119 - Брукс, 13; Пекарик, 31; Шелбред, 34; Штарк, 39; Дарида, 52; Миттельштедт, 62

Удаления:

Папастатопулос, 119 - нет

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 февраля 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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