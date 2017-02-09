Дортмундская «Боруссия» по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии
В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия»
в серии пенальти обыграла «Герту».
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У
хозяев поля отличился Марко Ройс, а у гостей – Саломон Калу.
Победитель также не определился и в дополнительное
время. В серии пенальти точнее оказалась команда из Дортмунда - 3:2.
Соперник «Боруссии» по четвертьфиналу будет известен
позднее.
Кубок
Германии
1/8 финала
Матч
Голы
Состав
Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 77), Папастатопулос, Пищек (Гинтер, 46), Шмельцер (Пулишич, 46), Бартра, Дурм, Вайгль, Ройс (Шюррле, 91), Обамеянг, Дембеле
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Миттельштедт, Пекарик, Лангкамп, Шелбред (Лустенбергер, 84), Дарида, Ибишевич (Шибер, 60 Аллаги, 118), Калу, Харагучи (Эссвайн, 96)
Предупреждения:
Вайгль, 33; Бартра, 78; Кастро, 108; Папастатопулос, 119 - Брукс, 13; Пекарик, 31; Шелбред, 34; Штарк, 39; Дарида, 52; Миттельштедт, 62
Удаления:
Папастатопулос, 119 - нет
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 февраля 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция