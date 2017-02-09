Китай пока не подпускают к российскому волейболу

Чемпионаты России станут открытыми. На протяжении трёх сезонов (речь идет о 2011/12, 2012/13 и 2013/14) в мужской суперлиге уже выступали иностранные коллективы: харьковский «Локомотив», минский «Строитель» и солигорский «Шахтёр». Однако украинский клуб снялся с розыгрыша из-за политической ситуации прямо по ходу последнего из этих трех сезонов. Два других клуба – из Белоруссии – не выдержали уже чисто спортивной конкуренции.

Правда, как пишут российские СМИ, уже будущей осенью чемпионат России вновь будет усилен клубами из-за рубежа. Как сообщили во Всероссийской федерации волейбола, уже принято решение о переговорах с клубами Польши (мужскими и женскими), а также Азербайджана (женскими). Рассматриваются и варианты с другими странами ближнего зарубежья.

Также активное желание присоединиться к российскому чемпионату выражали китаянки. Однако вопрос о включении клубов Поднебесной в суперлигу отложен ещё как минимум на год.

Напомним, женская сборная Китая — чемпион Олимпиады-2016, и большая часть календарного года в этой стране посвящена именно работе национальной команды. А клубный сезон длится всего два с половиной месяца, что на данный момент исключает появление какого-либо из клубов в чемпионате РФ. Однако перед сезоном 2018/19 переговоры возобновятся.

А вот появление одного из азербайджанских клубов реально уже в сезоне 2017/18. При этом лига Азербайджана — одна из трёх сильнейших и богатых в Европе (наряду с российской и турецкой).

Все последние годы выступления клубов и сборной РФ в Польше регулярно оборачивались скандалами. Самый громкий случился на ЧМ-2014, когда местные болельщики освистали российский гимн. После решающего матча Польша — Россия, когда подопечные Андрея Воронкова упустили возможность попасть в полуфинал (победившие со счетом 3:2 поляки в итоге стали чемпионами мира) случился конфликт между одним из лидеров нашей команды Алексеем Спиридоновым и депутатом местного сейма Мареком Матушевским. Игрок плюнул в депутата, что получило немалый резонанс в прессе .