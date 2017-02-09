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«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Алавес» с минимальным счетом обыграл «Сельту» (1:0).

Единственный гол на 82-й минуте в составе победителей забил Эдгар Мендес.

Первый матч завершился нулевой ничьей, таким образом по сумме двух встреч (1:0) «Алавес» вышел в финал турнира, где сыграет с «Барселоной».

Напомним, каталонцы в полуфинале оказались сильнее мадридского «Атлетико» (3:2 - по сумме двух встреч).

Кубок Испании
½ финала
Ответный матч

Матч

Алавес - Сельта - 1:0 (0:0)

Голы

Эдгар 82 (1:0).

Состав

Алавес: Пачеко, Льоренте, Феддал, Лагуардия, Эрнандес, Гарсия М., Камараса, Гомес (Вигарай, 88), Фемения, Дейверсон, Токеро (Эдгар, 79, Алексис, 90)

Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Васс (Росси, 86), Ронкалья, Мальо, Эрнандес, Радойя, Диас М. (Гуидетти, 83), Бонгонда (Систо, 74), Аспас

Предупреждения:

Феддал, 39; Эрнандес, 90 - Аспас, 39; Диас М., 53

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

08 февраля 23:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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