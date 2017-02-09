«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»
В
ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Алавес» с минимальным счетом обыграл «Сельту»
(1:0).
Единственный
гол на 82-й минуте в составе победителей забил Эдгар Мендес.
Первый матч завершился нулевой ничьей, таким образом по сумме двух встреч (1:0) «Алавес» вышел в финал турнира, где сыграет с «Барселоной».
Напомним, каталонцы в полуфинале оказались сильнее мадридского «Атлетико» (3:2 - по сумме двух встреч).
Кубок
Испании
½ финала
Ответный матч
Матч
Голы
Эдгар 82 (1:0).
Состав
Алавес: Пачеко, Льоренте, Феддал, Лагуардия, Эрнандес, Гарсия М., Камараса, Гомес (Вигарай, 88), Фемения, Дейверсон, Токеро (Эдгар, 79, Алексис, 90)
Сельта: Альварес, Кабрал, Кастро, Васс (Росси, 86), Ронкалья, Мальо, Эрнандес, Радойя, Диас М. (Гуидетти, 83), Бонгонда (Систо, 74), Аспас
Предупреждения:
Феддал, 39; Эрнандес, 90 - Аспас, 39; Диас М., 53
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
08 февраля 23:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция