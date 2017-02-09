«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Алавес» с минимальным счетом обыграл «Сельту» (1:0).

Единственный гол на 82-й минуте в составе победителей забил Эдгар Мендес.

Первый матч завершился нулевой ничьей, таким образом по сумме двух встреч (1:0) «Алавес» вышел в финал турнира, где сыграет с «Барселоной».

Напомним, каталонцы в полуфинале оказались сильнее мадридского «Атлетико» (3:2 - по сумме двух встреч).

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Ответный матч