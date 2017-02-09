Леонид Слуцкий: Буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домой

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший армейцев на сборе в Испании, рассказал о своих планах относительно посещений матчей столичной команды.

«У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые тёплые воспоминания и ощущения от совместной работы.

Хочу поблагодарить и болельщиков, которые поддерживали на протяжении всех семи лет. Ты всегда чувствуешь, что люди трепетно к тебе относятся. Болельщики — большая движущая сила ЦСКА. Надеюсь, что вы такой силой останетесь навсегда», - цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА.