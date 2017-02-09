Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Миннесота- : -Чикаго
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Слуцкий: Буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домой

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший армейцев на сборе в Испании, рассказал о своих планах относительно посещений матчей столичной команды.

«У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые тёплые воспоминания и ощущения от совместной работы. 

Хочу поблагодарить и болельщиков, которые поддерживали на протяжении всех семи лет. Ты всегда чувствуешь, что люди трепетно к тебе относятся. Болельщики — большая движущая сила ЦСКА. Надеюсь, что вы такой силой останетесь навсегда», - цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Чанов: Моим первым учеником стал брат ВикторВячеслав Чанов: Моим первым учеником стал брат ВикторИнтервью с Вячеславом Чановым – одним из лучших голкиперов СССР 70–80-х годов.Вагнер Лав: Если Гинер позовет – вернусь тут же и без промедленияНападающий «Альньяспора» Вагнер Лав заявил, что вернется в ЦСКА, если позовет Евгений Гинер.ЦСКА увеличил зарплату Жамалетдинову в четыре разаНападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заключил новый контракт с клубом, сообщает Life.Александр Бубнов: ЦСКА сейчас выглядит не хуже основных конкурентов по чемпионату РоссииФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о нынешнем состоянии ЦСКА.Леонид Слуцкий: Мой приезд на матч ЦСКА? Я давно обещал «проставиться»Экс-наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему решил посетить столичную команду на сборе в Испании.Тигиев в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛТигиев в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Георгий Черданцев: Слуцкий так проникся АПЛ, что видит лишь плюсы и не обращает внимание на минусыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал об отношении к чемпионату Англии экс-наставника московского ЦСКА Леонида Слуцкого, а также сравнил атмосферу Премьер-лиги с РФПЛ.Виктор Гончаренко: Радует, что наша молодежь проявила себя в интенсивной игреГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после товарищеского матча с ЛАСКом. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Роман Бабаев: Задачу выиграть чемпионат России с ЦСКА никто не снималГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейской команды на весеннюю часть чемпионата России по футболу.Роман Бабаев: Защитник «Спортинга»? Это очередной слухГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе столичного клуба к защитнику лиссабонского «Спортинга» Марвину Зегелару.Роман Зобнин: Нет времени следить за «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как проходит второй сбор команды в Испании.Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСКомЦСКА одержал победу над ЛАСКом из Австрии (1:0) в контрольном матче на сборе в Кампоаморе.ЦСКА – ЛАСК – 1:0. Как это былоВ рамках товарищеского матча на сборе в Компоаморе московский ЦСКА сыграет с австрийской командой ЛАСК.Виктор Гончаренко: Матч с «Эсбьергом» – очень полезный для нас спаррингГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру армейцев в контрольном матче с датским «Эсбьергом» (0:0).Вячеслав Чанов: В юности Акинфеева очень сильно критиковалиЭкс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, работающий с января 2017 года в тульском «Арсенале», - об Игоре Акинфееве.Вячеслав Чанов: Гинер – дотошный человек. Поэтому и успешенЭкс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, работающий с января в тульском «Арсенале», - о президенте армейцев.Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов (видео)Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Золото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утраЗолото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.ЦСКА ведет переговоры со «Спортингом» о покупке ЗегелараМосковский ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Спортинга» Марвина Зегелара, сообщает Noticias ao Minuto.
Главные новости
Футбол
Леонид Слуцкий: Буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домой
Футбол
«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии
Футбол
Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам»
Футбол
«Лестер» обыграл «Дерби» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол
«Милан» на выезде вдевятером вырвал победу в матче с «Болоньей»
Футбол
Вагнер Лав: Если Гинер позовет – вернусь тут же и без промедления
Биатлон
IBU сократил количество подозреваемых в применении допинга российских биатлонистов до шести
Футбол
Умер Виктор Чанов
Футбол
«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате Франции
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости